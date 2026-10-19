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«Вам это знать не обязательно». Колодинский — о поражении «Белогорья» в матче с «Новой»

«Вам это знать не обязательно». Колодинский — о поражении «Белогорья» в матче с «Новой»
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Главный тренер «Белогорья» Игорь Колодинский прокомментировал поражение своей команды в 1-м туре мужской Суперлиги. Встреча с «Новой» завершилась со счётом 3:2 (19:25, 25:23, 25:18, 22:25, 15:13) в пользу новокуйбышевского клуба.

Суперлига — предварительный этап (м) . 1-й тур
17 октября 2026, суббота. 18:00 МСК
НОВА
Новокуйбышевск
Окончен
3 : 2
Белогорье
Белгород
НОВА: Съемщиков, Авдоченко, Лобызенко, Паламар, Йовович, Савостьянов, Янутов, Коротаев, Сафонов, Никитин, Полочанин, Борило, Машулович, Аршинов
Белогорье: Подлесных, Лапшин, Котов, Шкулявичус, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Марченко, Заболотников, Данани, Будюхин

«Много моментов, из-за которых команда сегодня проиграла. Я все перечислять не буду, и вам это знать не обязательно, потом разберёмся. Не хватило, наверное, в первую очередь на приёме, просели где-то во второй, третьей партиях, а дальше уже…» – приводит слова Колодинского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, «Белогорье» стало серебряным призёром мужского Кубка Легенд. В финале команда Колодинского уступила московскому «Динамо».

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