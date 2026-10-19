«Вам это знать не обязательно». Колодинский — о поражении «Белогорья» в матче с «Новой»

Главный тренер «Белогорья» Игорь Колодинский прокомментировал поражение своей команды в 1-м туре мужской Суперлиги. Встреча с «Новой» завершилась со счётом 3:2 (19:25, 25:23, 25:18, 22:25, 15:13) в пользу новокуйбышевского клуба.

«Много моментов, из-за которых команда сегодня проиграла. Я все перечислять не буду, и вам это знать не обязательно, потом разберёмся. Не хватило, наверное, в первую очередь на приёме, просели где-то во второй, третьей партиях, а дальше уже…» – приводит слова Колодинского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, «Белогорье» стало серебряным призёром мужского Кубка Легенд. В финале команда Колодинского уступила московскому «Динамо».