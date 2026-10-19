«Динамо-ЛО» уверенно обыграло МГТУ во 2-м туре мужской Суперлиги

Мужская волейбольная команда «Динамо-ЛО» из Ленинградской области одолела московский клуб МГТУ в матче 2-го тура мужской Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:17, 25:14).

В следующем туре «Динамо-ЛО» сыграет с казанским «Зенитом». Матч состоится 25 октября. МГТУ встретится с командой «Нова» из Новокуйбышевска. Их встреча пройдёт 26 октября.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Действующим победителем Суперлиги является московское «Динамо».