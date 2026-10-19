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МГТУ — Динамо-ЛО, результат матча 19 октября 2026, счёт 0:3, 2-й тур мужской Суперлиги-2026/2027

«Динамо-ЛО» уверенно обыграло МГТУ во 2-м туре мужской Суперлиги
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Мужская волейбольная команда «Динамо-ЛО» из Ленинградской области одолела московский клуб МГТУ в матче 2-го тура мужской Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:17, 25:14).

Суперлига — предварительный этап (м) . 2-й тур
19 октября 2026, понедельник. 19:00 МСК
МГТУ
Москва
Окончен
0 : 3
Динамо-ЛО
Ленинградская область
МГТУ: Моторыгин, Спирин, Шерпетис, Аношко, Щадилов, Уксусов, Ганенко, Старцев, Журин, Фролов, Вишневецкий, Манжосов, Котов, Писарев
Динамо-ЛО: Мурашко, Мельгарехо, Бражнюк, Галимов, Седлачек, Бирюков, Крескин, Андреев, Подребинкин, Чекмизов, Цепков, Червяков, Ищенко

В следующем туре «Динамо-ЛО» сыграет с казанским «Зенитом». Матч состоится 25 октября. МГТУ встретится с командой «Нова» из Новокуйбышевска. Их встреча пройдёт 26 октября.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Действующим победителем Суперлиги является московское «Динамо».

Календарь мужской Суперлиги-2026/2027
Турнирная таблица мужской Суперлиги-2026/2027
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