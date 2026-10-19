Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 19 октября

Сегодня, 19 октября, продолжился предварительный этап Суперлиги-2026/2027 по волейболу среди мужчин. В рамках игрового дня состоялся один матч 2-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, мужчины. Результат встречи 19 октября

МГТУ (Москва) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 0:3 (22:25, 17:25, 14:25).

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Действующим победителем Суперлиги является московское «Динамо».