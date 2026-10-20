Суперкубок России по волейболу среди женских команд пройдёт в Казани

Суперкубок России по волейболу среди женских команд 2026 года пройдёт в Казани с 19 по 20 декабря. В турнире примут участие четыре команды: казанский клуб «Динамо-Ак Барс», «Заречье-Одинцово» из Московской области, московское «Динамо» и «Локомотив» из Калининградской области.

Борьба за Суперкубок развернётся в формате «Финала четырёх». За трофей будут бороться победители чемпионата и Кубка страны, а также чемпион Спартакиады и обладатель Кубка Легенд по волейболу. Команда «Динамо-Ак Барс» является чемпионом России и победителем Кубка Легенд. Из-за этого к участию в Суперкубке приглашён финалист Кубка Легенд – калининградский «Локомотив».