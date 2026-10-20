Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 20 октября

Сегодня, 20 октября, продолжился предварительный этап Суперлиги-2026/2027 по волейболу среди мужчин. В рамках игрового дня состоялся один матч 2-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, мужчины. Результат встречи 20 октября

НОВА (Новокуйбышевск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:2 (25:27, 25:19, 22:25, 25:20, 16:14).

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Действующим победителем Суперлиги является московское «Динамо».