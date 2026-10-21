15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 21 октября

Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 21 октября
Комментарии

Сегодня, 21 октября, продолжится розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд мужской Суперлиги. В рамках игрового дня состоится четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на среду.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, мужчины. Предварительный этап, 2-й тур. Расписание матчей на 21 октября (время московское):

  • 17:00 — «Газпром-Югра» Сургут — «Локомотив» Новосибирск;
  • 19:00 — «Белогорье» Белгород — «Енисей» Красноярск;
  • 19:00 — «Динамо М» Москва — «Ярославич» Ярославль;
  • 19:30 — «Зенит» Санкт-Петербург — «Горький» Нижний Новгород.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Действующим победителем Суперлиги является московское «Динамо».

Календарь мужской Суперлиги
Турнирная таблица мужской Суперлиги
Материалы по теме
«Теперь все будут сражаться ещё и за место в сборной». Интервью с Максимом Сапожковым
Эксклюзив
«Теперь все будут сражаться ещё и за место в сборной». Интервью с Максимом Сапожковым
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android