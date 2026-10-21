Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 21 октября

Сегодня, 21 октября, продолжится розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд мужской Суперлиги. В рамках игрового дня состоится четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на среду.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, мужчины. Предварительный этап, 2-й тур. Расписание матчей на 21 октября (время московское):

17:00 — «Газпром-Югра» Сургут — «Локомотив» Новосибирск;

19:00 — «Белогорье» Белгород — «Енисей» Красноярск;

19:00 — «Динамо М» Москва — «Ярославич» Ярославль;

19:30 — «Зенит» Санкт-Петербург — «Горький» Нижний Новгород.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Действующим победителем Суперлиги является московское «Динамо».