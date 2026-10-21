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МВК «Газпром-Югра» уверенно обыграл новосибирский «Локомотив» во 2-м туре Суперлиги

МВК «Газпром-Югра» уверенно обыграл новосибирский «Локомотив» во 2-м туре Суперлиги
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Мужской волейбольный клуб «Газпром-Югра» из Сургута обыграл новосибирский «Локомотив» в матче 2-го тура мужской Суперлиги-2026/2027. Встреча прошла на стадионе «Премьер-Арена» в Сургуте и завершилась со счётом 3:0 (25:20, 29:27, 25:23) в пользу сургутян.

Суперлига — предварительный этап (м) . 2-й тур
21 октября 2026, среда. 17:00 МСК
Газпром-Югра
Сургут
Окончен
3 : 0
Локомотив
Новосибирск
Газпром-Югра: Андреев, Бобров, Демаков, Иванов, Мушенко, Кириллов, Никифоров, Серов, Москалёв, Родичев, Галота, Ерёмин, Моисеев, Панов
Локомотив: Кречетов, Мелкозеров, Воронков, Якутин, Гуляев, Вишняков, Шахбанмирзаев, Де Чекко, Лызик, Казаченков, Черейский, Курбанов, Костадинов, Кривитченко

В 3-м туре «Газпром-Югра» встретится с командой «Факел Ямал» из Нового Уренгоя. Новосибирский «Локомотив» в 3-м туре сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Чемпионат России состоит из