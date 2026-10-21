МВК «Газпром-Югра» уверенно обыграл новосибирский «Локомотив» во 2-м туре Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Газпром-Югра» из Сургута обыграл новосибирский «Локомотив» в матче 2-го тура мужской Суперлиги-2026/2027. Встреча прошла на стадионе «Премьер-Арена» в Сургуте и завершилась со счётом 3:0 (25:20, 29:27, 25:23) в пользу сургутян.

В 3-м туре «Газпром-Югра» встретится с командой «Факел Ямал» из Нового Уренгоя. Новосибирский «Локомотив» в 3-м туре сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Чемпионат России состоит из