«Ярославич» всухую уступил московскому «Динамо» во 2-м туре мужской Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Динамо» из Москвы обыграл МВК «Ярославич» в матче 2-го тура мужской Суперлиги-2026/2027. Встреча прошла на стадионе «Динамо» в Москве и завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:20, 25:16) в пользу московской команды.

В 3-м туре москвичи сыграют с «Белогорьем». «Ярославич» в 3-м туре встретится с командой из Уфы «Динамо-Урал».

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего победителя Суперлиги принадлежит московскому «Динамо