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«Ярославич» всухую уступил московскому «Динамо» во 2-м туре мужской Суперлиги

«Ярославич» всухую уступил московскому «Динамо» во 2-м туре мужской Суперлиги
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Мужской волейбольный клуб «Динамо» из Москвы обыграл МВК «Ярославич» в матче 2-го тура мужской Суперлиги-2026/2027. Встреча прошла на стадионе «Динамо» в Москве и завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:20, 25:16) в пользу московской команды.

Суперлига — предварительный этап (м) . 2-й тур
21 октября 2026, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Ярославич
Ярославль
Динамо М: Власов, Панков, Литвиненко, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Падо, Волков, Тюшкевич, Сёмышев
Ярославич: Терентьев, Гетман, Кутлунин, Поторочин, Папазов, Абдолхамиди, Чивель, Кассель, Феоктистов, Пискарев, Драгунов, Козлов, Ситюк, Иванов

В 3-м туре москвичи сыграют с «Белогорьем». «Ярославич» в 3-м туре встретится с командой из Уфы «Динамо-Урал».

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего победителя Суперлиги принадлежит московскому «Динамо