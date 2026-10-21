«Зенит» обыграл «Горький» во 2-м туре мужской Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл МВК «Горький» из Нижнего Новгорода в матче 2-го тура мужской Суперлиги-2026/2027. Встреча прошла на КСК «Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:0 (25:11, 25:19, 25:22) в пользу «Зенита».

В 3-м туре команда из Санкт-Петербурга сыграет с новосибирским «Локомотивом». «Горький» же в 3-м туре встретится с командой из Оренбурга «Оренбуржье».

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего победителя Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».