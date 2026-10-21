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«Зенит» обыграл «Горький» во 2-м туре мужской Суперлиги

«Зенит» обыграл «Горький» во 2-м туре мужской Суперлиги
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Мужской волейбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл МВК «Горький» из Нижнего Новгорода в матче 2-го тура мужской Суперлиги-2026/2027. Встреча прошла на КСК «Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:0 (25:11, 25:19, 25:22) в пользу «Зенита».

Суперлига — предварительный этап (м) . 2-й тур
21 октября 2026, среда. 19:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Горький
Нижний Новгород
Зенит СПб: Бабкевич, Дикарев, Коленковский, Вольвич, Шишкин, Динейкин, Бонинфанте, Бочаров, Космин, Пакшин, Сиденко, Кротков, Эррера, Кобзарь
Горький: Савин, Филиппов, Железняков, Конев, Пятыркин, Целищев, Каравашкин, Дмитриев, Каюмов, Титов, Каштанов, Прытков

В 3-м туре команда из Санкт-Петербурга сыграет с новосибирским «Локомотивом». «Горький» же в 3-м туре встретится с командой из Оренбурга «Оренбуржье».

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего победителя Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».

Календарь мужской Суперлиги
Турнирная таблица мужской Суперлиги
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