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«Белогорье» обыграло красноярский «Енисей» в матче 2-го тура мужской Суперлиги

«Белогорье» обыграло красноярский «Енисей» в матче 2-го тура мужской Суперлиги
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Мужской волейбольный клуб «Белогорье» одержал победу над красноярским «Енисеем» в матче 2-го тура мужской Суперлиги-2026/2027. Встреча прошла на стадионе «Тула-Арена» и завершилась со счётом 3:1 (25:21, 21:25, 25:22, 25:20) в пользу белгородцев.

Суперлига — предварительный этап (м) . 2-й тур
21 октября 2026, среда. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 1
Енисей
Красноярск
Белогорье: Подлесных, Котов, Шкулявичус, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Марченко, Заболотников, Данани, Будюхин
Енисей: Костадинов, Кузьменко, Бусел, Голубев, Фетцов, Заступов, Кухно, Максимов, Моногаров, Супрунов, Подколзин, Панасенко, Коновалов, Штерн

В 3-м туре «Енисей» сыграет с командой из Кемерово «Кузбасс». «Белогорье» в 3-м туре встретится с московским «Динамо».

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего победителя Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».

Календарь мужской Суперлиги
Турнирная таблица мужской Суперлиги
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