«Белогорье» обыграло красноярский «Енисей» в матче 2-го тура мужской Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» одержал победу над красноярским «Енисеем» в матче 2-го тура мужской Суперлиги-2026/2027. Встреча прошла на стадионе «Тула-Арена» и завершилась со счётом 3:1 (25:21, 21:25, 25:22, 25:20) в пользу белгородцев.

В 3-м туре «Енисей» сыграет с командой из Кемерово «Кузбасс». «Белогорье» в 3-м туре встретится с московским «Динамо».

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего победителя Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».