«Белогорье» обыграло красноярский «Енисей» в матче 2-го тура мужской Суперлиги
Поделиться
Мужской волейбольный клуб «Белогорье» одержал победу над красноярским «Енисеем» в матче 2-го тура мужской Суперлиги-2026/2027. Встреча прошла на стадионе «Тула-Арена» и завершилась со счётом 3:1 (25:21, 21:25, 25:22, 25:20) в пользу белгородцев.
Суперлига — предварительный этап (м) . 2-й тур
21 октября 2026, среда. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 1
Енисей
Красноярск
Белогорье: Подлесных, Котов, Шкулявичус, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Марченко, Заболотников, Данани, Будюхин
Енисей: Костадинов, Кузьменко, Бусел, Голубев, Фетцов, Заступов, Кухно, Максимов, Моногаров, Супрунов, Подколзин, Панасенко, Коновалов, Штерн
В 3-м туре «Енисей» сыграет с командой из Кемерово «Кузбасс». «Белогорье» в 3-м туре встретится с московским «Динамо».
Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего победителя Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».
Материалы по теме
Комментарии
- 21 октября 2026
-
21:39
-
21:12
-
20:55
-
20:29
-
18:57
-
09:41
- 20 октября 2026
-
22:12
-
20:13
-
16:45
-
16:25
-
16:05
-
15:45
-
15:25
-
15:05
-
09:09
- 19 октября 2026
-
21:42
-
20:32
-
13:35
-
13:20
-
13:09
-
09:07
- 18 октября 2026
-
21:15
-
21:11
-
18:15
-
13:07
-
12:15
-
10:00
-
09:40
-
04:18
- 17 октября 2026
-
21:28
-
20:32
-
19:59
-
19:32
-
11:08
-
10:20