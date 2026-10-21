Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 21 октября

Сегодня, 21 октября, продолжился предварительный этап Суперлиги-2026/2027 по волейболу среди мужчин. В рамках игрового дня состоялось четыре матча 2-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, мужчины. Результаты встреч 21 октября

«Газпром-Югра» Сургут — «Локомотив» Новосибирск — 3:0 (25:20, 29:27, 25:23);

«Белогорье» Белгород — «Енисей» Красноярск — 3:1 (25:21, 21:25, 25:22, 25:20);

«Динамо» Москва — «Ярославич» Ярославль — 3:0 (25:21, 25:20, 25:16);

«Зенит» Санкт-Петербург — «Горький» Нижний Новгород — 3:0 (25:11, 25:19, 25:22).

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Действующим победителем Суперлиги является московское «Динамо».