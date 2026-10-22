97 очков набрали россиянки в 4-м туре турецкой Лиги Султанлар

В Турции завершился 4-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар сезона-2026/2027. В ходе матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 97 очков.

«Фенербахче» Арины Федоровцевой одержал победу над «Зерен Спор» Екатерины Пипуныровой со счётом 3:0 (25:12, 25:17, 25:18). Федоровцева набрала 11 очков, Пипунырова не принесла очков команде.

«Вакифбанк» Марины Марковой со счётом 3:2 (14:25, 18:25, 25:18, 25:22, 15:9) победил «Экзачибаши». Россиянка набрала 25 очков и стала самым результативным игроком своей команды. 26 очков «Экзачибаши» принесла бывшая россиянка Екатерина Антропова.

«Тюрк Хава Йоллари» Анны Лазаревой обыграл «Нилуфер» со счётом 3:1 (22:13, 18:25, 25:11, 25:19). Россиянка набрала 24 очка и стала самым результативным игроком встречи.

«Бешикташ» Полины Шемановой со счётом 2:3 (16:25, 25:22, 24:26, 25:18, 12:15) уступил «Кузейбору» Маргариты Курило. Шеманова принесла команде 19 очков, Курило – два очка.

«Гёзтепе», за который выступают Анна Асташина, Анна Прасолова и Ольга Ваганова, победил «Манису Буюкшехир» со счётом 3:0 (25:15, 25:20, 25:16). Прасолова набрала девять очков, Асташина и Ваганова на площадку не выходили.

«Галатасарай» Виты Акимовой со счётом 3:1 (21:25, 25:21, 25:23, 25:15) победил «Ильбанк». Россиянка набрала семь очков.

После 4-го тура Лиги Султанлар «Вакифбанк» Марковой лидирует в чемпионате, «Фенербахче» Федоровцевой занимает третье место, «Тюрк Хава Йоллари» Лазаревой – пятое, «Галатасарай» Акимовой – шестое, «Кузейбору» Курило – седьмое, «Бешикташ» Шемановой – восьмое, «Гёзтепе» Асташиной, Прасоловой и Вагановой – 10-е, «Зерен Спор» Пипуныровой – 13-е.