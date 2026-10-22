«Провели самую отвратительную игру». Капитан «Локомотива» — о поражении от «Газпрома-Югра»

Капитан «Локомотива» Фёдор Воронков оценил поражение своей команды в матче с «Газпромом-Югра» в рамках 2-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 29:27, 25:23) в пользу сургутского клуба.

«Мы сегодня провели самую отвратительную игру, которая была возможна в этом сезоне. Абсолютно не получалось ничего: ни приём, ни подача, ни блок. Очевидно, сегодня не наш день.

Хочется в первую очередь извиниться перед нашими болельщиками за то, что сыграли плохо. Надеюсь, в дальнейшем мы будем огорчать их намного меньше. Это хороший урок для нас в том плане, что была недооценка соперника. Сургут – красавцы парни, вышли и показали нам, что так нельзя делать, надо биться со всеми насмерть», – приводит слова Воронкова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.