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Тренер «Газпрома-Югра» объяснил, за счёт чего удалось обыграть «Локомотив»

Тренер «Газпрома-Югра» объяснил, за счёт чего удалось обыграть «Локомотив»
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Тренер «Газпрома-Югра» Александр Чефранов после встречи с «Локомотивом» объяснил, за счёт чего его команде удалось одержать победу над новосибирцами со счётом 3:0 (25:20, 29:27, 25:23).

Суперлига — предварительный этап (м) . 2-й тур
21 октября 2026, среда. 17:00 МСК
Газпром-Югра
Сургут
Окончен
3 : 0
Локомотив
Новосибирск
Газпром-Югра: Андреев, Бобров, Демаков, Иванов, Мушенко, Кириллов, Никифоров, Серов, Москалёв, Родичев, Галота, Ерёмин, Моисеев, Панов
Локомотив: Кречетов, Мелкозеров, Воронков, Якутин, Гуляев, Вишняков, Шахбанмирзаев, Де Чекко, Лызик, Казаченков, Черейский, Курбанов, Костадинов, Кривитченко

«Сегодня получилась очень хорошая игра, получалось очень много классных моментов, было много длительных розыгрышей, что говорит о том, что команда готова биться. Выделять сегодня никого не буду, выделю нашу общую игру. Билась вся команда друг за друга, парни молодцы. Довольно хорошо сегодня подавали, сказался фактор своего зала и отличная поддержка трибун. Когда начинает получаться – раскрепощаешься, и оно продолжает дальше получаться.

Не умаляя наших заслуг — может быть соперник не показал ту игру, к которой мы готовились», — приводит слова Чефранова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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