Тренер «Газпрома-Югра» объяснил, за счёт чего удалось обыграть «Локомотив»

Тренер «Газпрома-Югра» Александр Чефранов после встречи с «Локомотивом» объяснил, за счёт чего его команде удалось одержать победу над новосибирцами со счётом 3:0 (25:20, 29:27, 25:23).

«Сегодня получилась очень хорошая игра, получалось очень много классных моментов, было много длительных розыгрышей, что говорит о том, что команда готова биться. Выделять сегодня никого не буду, выделю нашу общую игру. Билась вся команда друг за друга, парни молодцы. Довольно хорошо сегодня подавали, сказался фактор своего зала и отличная поддержка трибун. Когда начинает получаться – раскрепощаешься, и оно продолжает дальше получаться.

Не умаляя наших заслуг — может быть соперник не показал ту игру, к которой мы готовились», — приводит слова Чефранова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.