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«Зенит-Казань» обыграл «Оренбуржье» в матче 2-го тура предварительного раунда Суперлиги

«Зенит-Казань» обыграл «Оренбуржье» в матче 2-го тура предварительного раунда Суперлиги
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Волейболисты «Зенит-Казань» обыграли «Оренбуржье» в матче 2-го тура предварительного раунда Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:13, 26:24, 28:26).

Суперлига — предварительный этап (м) . 2-й тур
22 октября 2026, четверг. 17:00 МСК
Оренбуржье
Оренбург
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
Оренбуржье: Антонов, Александров, Лаптев, Чукин, Юцевич, Свентицкис, Максименко, Ткаченко, Зубов, Кудряшов
Зенит-Казань: Абаев, Лабинский, Давыскиба, Романовский, Шелепа, Кононов, Фёдоров, Капранов, Михайлов, Вышников, Хлякин, Голубев

Волейбол. Суперлига-2026/2027. Предварительный раунд, 2-й тур:

«Оренбуржье» Оренбург — «Зенит-Казань» Казань — 0:3 (13:25, 24:26, 26:28).

В 3-м туре предварительного раунда турнира« Зенит-Казань» сыграет с «Динамо-ЛО», а «Оренбуржье» проведёт встречу с «Горьким» из Нижнего Новгорода

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего победителя Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».

Таблица Суперлиги
Календарь Суперлиги
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