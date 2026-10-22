«Зенит-Казань» обыграл «Оренбуржье» в матче 2-го тура предварительного раунда Суперлиги

Волейболисты «Зенит-Казань» обыграли «Оренбуржье» в матче 2-го тура предварительного раунда Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:13, 26:24, 28:26).

Волейбол. Суперлига-2026/2027. Предварительный раунд, 2-й тур:

«Оренбуржье» Оренбург — «Зенит-Казань» Казань — 0:3 (13:25, 24:26, 26:28).

В 3-м туре предварительного раунда турнира« Зенит-Казань» сыграет с «Динамо-ЛО», а «Оренбуржье» проведёт встречу с «Горьким» из Нижнего Новгорода

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего победителя Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».