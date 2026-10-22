Владислава Бондаренко перешла в ЖВК «Енисей»

Волейболистка Владислава Бондаренко, играющая на позиции связующей, перешла в женскую волейбольную команду «Енисей» из Красноярска. Об этом сообщается в телеграм-канале команды.

Бондаренко начинала свою карьеру в молодёжной команде «Енисей-2». За свою карьеру она выступала за такие волейбольные клубы, как «Енисей» (2017–2018), «Сахалин» (2019–2020), «Рязань-РГУ» (2020–2022), «Уфимочка-УГНТУ» (2022–2024), «Уралочка-НТМК» (2024–2025) и «Северянка» (2025–2026).

В активе спортсменки победа в Высшей лиге «А» (2026), победа в Кубке Сибири и Дальнего Востока в 2020 году, а также серебро на этом турнире в 2018 году. В 2021 году Бондаренко стала бронзовым призёром Высшей лиги «Б».