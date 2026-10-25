Роман Мурашко — о целях «Динамо-ЛО» на сезон-2026/2027: мы можем обыгрывать всех

Диагональный «Динамо-ЛО» Роман Мурашко рассказал о целях своей команды на сезон-2026/2027. Напомним, предыдущий сезон ленинградский клуб завершил на шестом месте в чемпионате России.

«Медали, всё-таки медали. И бороться… Я бы даже сказал, хотелось бы бороться за чемпионство. Запомнят-то только чемпионов этого сезона. Понятно, что руководство ставит задачу завоевать медали. Но, мне кажется, соперничество за золото и звучит приятнее, и как цель выглядит посимпатичнее.

Что команде для этого нужно улучшить? Для ответа на этот вопрос нужны более компетентные люди — наш тренерский штаб. Думаю, они знают, что нам нужно улучшать, к чему стремиться и над чем работать. Я как волейболист думаю только о том, что каждому из нас необходимо понимать, что мы можем обыгрывать всех», — приводит слова Мурашко «Спорт-экспресс».