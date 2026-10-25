15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Роман Мурашко — о целях «Динамо-ЛО» на сезон-2026/2027: мы можем обыгрывать всех

Роман Мурашко — о целях «Динамо-ЛО» на сезон-2026/2027: мы можем обыгрывать всех
Комментарии

Диагональный «Динамо-ЛО» Роман Мурашко рассказал о целях своей команды на сезон-2026/2027. Напомним, предыдущий сезон ленинградский клуб завершил на шестом месте в чемпионате России.

«Медали, всё-таки медали. И бороться… Я бы даже сказал, хотелось бы бороться за чемпионство. Запомнят-то только чемпионов этого сезона. Понятно, что руководство ставит задачу завоевать медали. Но, мне кажется, соперничество за золото и звучит приятнее, и как цель выглядит посимпатичнее.

Что команде для этого нужно улучшить? Для ответа на этот вопрос нужны более компетентные люди — наш тренерский штаб. Думаю, они знают, что нам нужно улучшать, к чему стремиться и над чем работать. Я как волейболист думаю только о том, что каждому из нас необходимо понимать, что мы можем обыгрывать всех», — приводит слова Мурашко «Спорт-экспресс».

Материалы по теме
«Провели самую отвратительную игру». Главные события 2-го тура волейбольной Суперлиги
«Провели самую отвратительную игру». Главные события 2-го тура волейбольной Суперлиги