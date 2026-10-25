Московское «Динамо» в пяти партиях обыграло «Динамо» из Краснодара в матче Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Динамо» из Москвы обыграл краснодарское «Динамо» в 4-м туре женской Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:7, 21:25, 23:25, 25:14, 15:9).

Волейбол. Суперлига-2026/2027. Предварительный раунд, женщины:

«Динамо» Москва — «Динамо» Краснодар — 3:2 (25:7, 21:25, 23:25, 25:14, 15:9).

Для московской команды эта победа стала четвёртой в сезоне. Краснодарский клуб потерпел третье поражение в предварительном раунде.

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.