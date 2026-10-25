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Динамо Москва — Динамо Краснодар, результат матча 25 октября, счет 3:2, предварительный этап женской Суперлиги-2026/2027

Московское «Динамо» в пяти партиях обыграло «Динамо» из Краснодара в матче Суперлиги
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Женский волейбольный клуб «Динамо» из Москвы обыграл краснодарское «Динамо» в 4-м туре женской Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:7, 21:25, 23:25, 25:14, 15:9).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 4-й тур
25 октября 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Динамо Кр
Краснодар
Динамо М: Маршавина, Юникова, Чернова, Енина, Егоровцева, Малишевская, Ковалёва, Бровкина, Гатина, Сикачёва, Шевчук, Масалева, Столбова, Синицына
Динамо Кр: Слаутина, Боговская, Афанасьева, Синицына, Ежак, Диких, Евдокимова, Коренчук, Воробьёва, Жукова, Храбрая, Подкопаева

Волейбол. Суперлига-2026/2027. Предварительный раунд, женщины:

«Динамо» Москва — «Динамо» Краснодар — 3:2 (25:7, 21:25, 23:25, 25:14, 15:9).

Для московской команды эта победа стала четвёртой в сезоне. Краснодарский клуб потерпел третье поражение в предварительном раунде.

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.