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Динамо-ЛО — Зенит-Казань, результат матча 25 октября 2026, счет 0:3, предварительный этап мужской Суперлиги-2026/2027

«Зенит-Казань» уверенно обыграл «Динамо-ЛО» в матче 3-го тура мужской Суперлиги
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Казанский клуб «Зенит-Казань» уверенно одолел «Динамо-ЛО» из Ленинградской области в матче 3-го тура мужской Суперлиги-2026/2027. Встреча прошла в Сосновом Бору и завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:22).

Суперлига — предварительный этап (м) . 3-й тур
25 октября 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
Динамо-ЛО: Мурашко, Мельгарехо, Бражнюк, Галимов, Седлачек, Бирюков, Крескин, Андреев, Подребинкин, Чекмизов, Цепков, Червяков, Ищенко
Зенит-Казань: Красильников, Абаев, Лабинский, Давыскиба, Романовский, Шелепа, Кононов, Фёдоров, Капранов, Михайлов, Вышников, Хлякин, Голубев

Волейбол. Суперлига-2026/2027. Предварительный раунд, мужчины

«Динамо-ЛО» Ленинградская область — «Зенит-Казань» Казань — 0:3 (19:25, 21:25, 22:25).

В следующем матче казанские волейболисты сыграют с «Зенитом» из Санкт-Петербурга 28 октября. «Динамо-ЛО встретится с «Горьким» из Нижнего Новгорода 31 октября.

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одному матчу с каждым соперником дома и