«Зенит-Казань» уверенно обыграл «Динамо-ЛО» в матче 3-го тура мужской Суперлиги

Казанский клуб «Зенит-Казань» уверенно одолел «Динамо-ЛО» из Ленинградской области в матче 3-го тура мужской Суперлиги-2026/2027. Встреча прошла в Сосновом Бору и завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:22).

Волейбол. Суперлига-2026/2027. Предварительный раунд, мужчины

«Динамо-ЛО» Ленинградская область — «Зенит-Казань» Казань — 0:3 (19:25, 21:25, 22:25).

В следующем матче казанские волейболисты сыграют с «Зенитом» из Санкт-Петербурга 28 октября. «Динамо-ЛО встретится с «Горьким» из Нижнего Новгорода 31 октября.

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одному матчу с каждым соперником дома и