Новосибирский «Локомотив» одолел «Зенит» из Санкт-Петербурга в матче мужской Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» в четырёх партиях обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга в матче 3-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 22:25, 28:26, 25:22).

Волейбол. Суперлига-2026/2027. Предварительный раунд, мужчины

«Зенит» Санкт-Петербург — «Локомотив» Новосибирск — 1:3 (23:25, 25:22, 26:28, 22:25).

В следующем матче петербуржцы сыграют с «Зенитом-Казань» 28 октября. «Локомотив» встретится с «Оренбуржье» из Оренбурга 30 октября.

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схем