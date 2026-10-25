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Зенит Санкт-Петербург — Локомотив Новосибирск, результат матча 25 октября 2026, счет 1:3, мужская Суперлига

Новосибирский «Локомотив» одолел «Зенит» из Санкт-Петербурга в матче мужской Суперлиги
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Новосибирский «Локомотив» в четырёх партиях обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга в матче 3-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 22:25, 28:26, 25:22).

Суперлига — предварительный этап (м) . 3-й тур
25 октября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Локомотив
Новосибирск
Зенит СПб: Бабкевич, Дикарев, Коленковский, Вольвич, Шишкин, Динейкин, Бонинфанте, Бочаров, Космин, Пакшин, Сиденко, Кротков, Эррера, Кобзарь
Локомотив: Кречетов, Мелкозеров, Воронков, Якутин, Гуляев, Вишняков, Шахбанмирзаев, Де Чекко, Лызик, Казаченков, Черейский, Курбанов, Костадинов, Кривитченко

Волейбол. Суперлига-2026/2027. Предварительный раунд, мужчины

«Зенит» Санкт-Петербург — «Локомотив» Новосибирск — 1:3 (23:25, 25:22, 26:28, 22:25).

В следующем матче петербуржцы сыграют с «Зенитом-Казань» 28 октября. «Локомотив» встретится с «Оренбуржье» из Оренбурга 30 октября.

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схем