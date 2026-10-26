Определились соперницы женской сборной России по волейболу на групповом этапе ЧМ-2027

Состоялась жеребьёвка женского чемпионата мира по волейболу 2027 года. Российская команда попала в группу F и сыграет со сборными Японии, Болгарии и Аргентины.

Напомним, в чемпионате мира примут участие 32 команды. Они разбиты на восемь групп, по две лучшие сборные из каждой группы после предварительного раунда выйдут в плей-офф.

Чемпионат мира по волейболу среди женщин состоится с 20 августа по 5 сентября 2027 года. Турнир пройдёт в США и Канаде. Соревнования примут пять городов — Анахайм, Омаха, Орландо, Квебек и Монреаль. Встречи группового этапа сборная России проведёт в американской Омахе. Отечественные волейболистки выступят с национальной символикой.