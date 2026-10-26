«Динамо-Ак Барс» уверенно обыграло «Тулицу» в матче женской Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани уверенно одолел команду «Тулица» из Тульской области в матче 4-го тура предварительного этапа женской Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:0 (28:26, 25:19, 25:14).

Волейбол. Суперлига-2026/2027. Предварительный раунд, женщины:

«Тулица» Тульская область — «Динамо-Ак Барс» Казань — 0:3 (26:28, 19:25, 14:25).

По итогам четырёх туров предварительного этапа «Динамо-Ак Барс» находится на первой строчке турнирной таблицы. В активе казанской команды 12 очков. «Тулица» расположилась на 10-м месте с тремя очками.

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.