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«Тулица» Тульская область — «Динамо-Ак Барс» Казань, результат матча 26 октября 2026, счёт 0:3, женская Суперлига

«Динамо-Ак Барс» уверенно обыграло «Тулицу» в матче женской Суперлиги
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Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани уверенно одолел команду «Тулица» из Тульской области в матче 4-го тура предварительного этапа женской Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:0 (28:26, 25:19, 25:14).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 4-й тур
26 октября 2026, понедельник. 19:00 МСК
Тулица
Тульская область
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Тулица: Сычёва, Синицкая, Турчина, Котенёва, Чернышева, Малых, Перович, Вучкова, Полякова, Мамедова, Някина, Шварц, Сокольчик
Динамо-Ак Барс: Милина Рахматуллина, Матвеева, Трофимова, Зайцева, Светник, Бибина, Ануфриенко, Кудряшова, Давыскиба, Реброва, Смирнова, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

Волейбол. Суперлига-2026/2027. Предварительный раунд, женщины:

«Тулица» Тульская область — «Динамо-Ак Барс» Казань — 0:3 (26:28, 19:25, 14:25).

По итогам четырёх туров предварительного этапа «Динамо-Ак Барс» находится на первой строчке турнирной таблицы. В активе казанской команды 12 очков. «Тулица» расположилась на 10-м месте с тремя очками.

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.

Календарь женской Суперлиги-2026/2027
Турнирная таблица женской Суперлиги-2026/2027
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