Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 26 октября

Сегодня, 26 октября, продолжился предварительный этап Суперлиги-2026/2027 по волейболу среди мужчин. В рамках игрового дня состоялся один матч 3-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, мужчины. Результаты встреч 26 октября

МГТУ Москва — Нова Новокуйбышевск — 1:3 (16:25, 27:25, 29:31, 24:26).

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Действующим победителем Суперлиги является московское «Динамо».