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Тренер в Казахстане жёстко ударил девочку-волейболистку по голове за ошибку в игре

Тренер в Казахстане жёстко ударил девочку-волейболистку по голове за ошибку в игре
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Волейбольный тренер Хамит Мырзабеков ударил юную спортсменку во время соревнований в Павлодаре, Казахстан, сообщает Qumash.

В социальных сетях распространилось видео с турнира девочек 2012-2013 годов рождения, на кадрах видно, что защитница задней линии под девятым номером замешкалась в игровой ситуации, после чего Мырзабеков что-то сказал ей и с размаху ударил рукой по голове, отправив обратно на площадку.

Дисциплинарный комитет Казахстанской национальной федерации волейбола (КНФВ) принял решение дисквалифицировать тренера на два года, ему запрещено заниматься тренерской и педагогической деятельностью, а также участвовать в любом качестве в соревнованиях под эгидой организации. Организатору турнира – частной волейбольной лиге MYQTYLARORTASY – объявили выговор и назначили штраф за ненадлежащий контроль за порядком проведения соревнований. Выговор также получила академия волейбола Шымкента.

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