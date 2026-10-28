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Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 28 октября

Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 28 октября
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Сегодня, 28 октября, продолжится розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд мужской Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на среду.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, мужчины. Предварительный этап, 3-й тур. Расписание на 28 октября (время московское):

19:00. «Зенит» Санкт-Петербург — «Зенит-Казань» Казань.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Действующим победителем Суперлиги является московское «Динамо».

Таблица мужской Суперлиги
Календарь мужской Суперлиги
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