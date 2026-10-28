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Зенит СПб — Зенит-Казань: результат матча 28 октября 2026, счёт 3:2, мужская Суперлига

«Зенит» из Санкт-Петербурга одолел казанский «Зенит» в матче мужской Суперлиги
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«Зенит» из Санкт-Петербурга в пяти партиях обыграл казанский «Зенит» в матче 1-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:22, 23:25, 19:25, 25:19, 15:11).

Суперлига — предварительный этап (м) . 1-й тур
28 октября 2026, среда. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Зенит-Казань
Казань
Зенит СПб: Бабкевич, Дикарев, Коленковский, Вольвич, Шишкин, Динейкин, Бочаров, Космин, Пакшин, Сиденко, Кротков, Эррера, Кобзарь
Зенит-Казань: Красильников, Абаев, Лабинский, Давыскиба, Романовский, Шелепа, Кононов, Фёдоров, Капранов, Михайлов, Вышников, Куркаев, Хлякин, Голубев

В матче 4-го тура «Зенит» СПб встретится с командой «Факел Ямал» из Нового Уренгоя. «Зенит-Казань» сразится с командой «Нова» из Новокуйбышевска.

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одной встрече с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего победителя Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».

Календарь Суперлиги (м)
Турнирная таблица Суперлиги (м)
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Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 28 октября