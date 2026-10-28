«Зенит» из Санкт-Петербурга одолел казанский «Зенит» в матче мужской Суперлиги

«Зенит» из Санкт-Петербурга в пяти партиях обыграл казанский «Зенит» в матче 1-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:22, 23:25, 19:25, 25:19, 15:11).

В матче 4-го тура «Зенит» СПб встретится с командой «Факел Ямал» из Нового Уренгоя. «Зенит-Казань» сразится с командой «Нова» из Новокуйбышевска.

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одной встрече с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего победителя Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».