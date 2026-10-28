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Брянский объяснил, почему «Динамо» уступило «Белогорью» в 3-м туре Суперлиги

Брянский объяснил, почему «Динамо» уступило «Белогорью» в 3-м туре Суперлиги
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Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский объяснил, почему его команда уступила «Белогорью» со счётом 1:3 (20:25, 22:25, 25:18, 20:25) в матче 3-го тура мужской Суперлиги.

Суперлига — предварительный этап (м) . 3-й тур
27 октября 2026, вторник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Белогорье
Белгород
Динамо М: Власов, Панков, Литвиненко, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Падо, Волков, Тюшкевич, Сёмышев
Белогорье: Подлесных, Лапшин, Котов, Шкулявичус, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Марченко, Заболотников, Данани, Будюхин

«Мы совершали брак там, где это, что называется, запрещено – в простых ситуациях. В какой-то момент провалились на более простой подаче соперника, там, где надо было набирать очки, мы это не делали. Как следствие, соперник за это наказывает. Вроде бы стабилизировали в третьем сете, а в четвёртой партии опять же собственные ошибки не позволили добиться результата. Удержать высокий уровень накала нам не удалось, свой собственный брак в простых ситуациях не позволил нам победить.