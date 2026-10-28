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«Ну так получилось». Колодинский прокомментировал победу «Белогорья» в матче с «Динамо»

«Ну так получилось». Колодинский прокомментировал победу «Белогорья» в матче с «Динамо»
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Главный тренер «Белогорья» Игорь Колодинский прокомментировал победу своей команды в матче с московским «Динамо» в рамках 3-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:20, 25:22, 18:25, 25:20).

Суперлига — предварительный этап (м) . 3-й тур
27 октября 2026, вторник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Белогорье
Белгород
Динамо М: Власов, Панков, Литвиненко, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Падо, Волков, Тюшкевич, Сёмышев
Белогорье: Подлесных, Лапшин, Котов, Шкулявичус, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Марченко, Заболотников, Данани, Будюхин

«Была ли игра «рваной»? Игры бывают разные. Не могут две команды такого класса играть так, что одна будет «убивать» другую или наоборот. Да, сегодня многое получалось, хорошо выстроились на блоке и в защите. Первые два сета вообще выиграли за счёт «чистой» игры. Пусть даже во второй партии мы сначала вели, а потом соперник сравнял, но удалось дожать. В третьей… ну так получилось. Провалились где-то в середине, споры, эмоции, пытался успокоить ребят. Б