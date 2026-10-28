«Ну так получилось». Колодинский прокомментировал победу «Белогорья» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Белогорья» Игорь Колодинский прокомментировал победу своей команды в матче с московским «Динамо» в рамках 3-го тура мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:20, 25:22, 18:25, 25:20).

«Была ли игра «рваной»? Игры бывают разные. Не могут две команды такого класса играть так, что одна будет «убивать» другую или наоборот. Да, сегодня многое получалось, хорошо выстроились на блоке и в защите. Первые два сета вообще выиграли за счёт «чистой» игры. Пусть даже во второй партии мы сначала вели, а потом соперник сравнял, но удалось дожать. В третьей… ну так получилось. Провалились где-то в середине, споры, эмоции, пытался успокоить ребят. Б