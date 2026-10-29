«Только первое место». Патрушев — о волейбольных сборных России на ОИ-2028

Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что в случае попадания мужской и женской волейбольных сборных России на Олимпийские игры от команд будут требоваться золотые медали.

«Во-первых, я хочу отметить, что то, что мы вернулись, – это заслуга Всероссийской федерации волейбола. Весь этот период времени они очень активно работали с Международной федерацией волейбола и Европейской конфедерацией волейбола. У них есть комитеты, и представители нашей федерации во всех этих комитетах работали. Поэтому и отношение к ним было позитивным. И, собственно говоря, поэтому нас допустили. Сейчас мы войдём с хорошим рейтингом на международные соревнования. Наши команды имеют такой уровень, что мы будем от них требовать только первое место. И от женщин, и от мужчин», – приводит слова Патрушева ТАСС.