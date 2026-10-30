Московское «Динамо» в пяти партиях обыграло «Кузбасс» в матче мужской Суперлиги

Московское «Динамо» обыграло команду «Кузбасс» из Кемерова в матче 4-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:22, 25:23, 25:27, 24:26, 19:17).

В следующем туре «Динамо» встретится с ещё одной московской командой МГТУ. «Кузбасс» сыграет с клубом «Ярославич» из Ярославля. Матчи состоятся 4 ноября.

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одной встрече с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего победителя Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».