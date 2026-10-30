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Кузбасс Кемерово — Динамо Москва, результат матча 30 октября 2026, счёт 2:3, предварительный этап мужской Суперлиги

Московское «Динамо» в пяти партиях обыграло «Кузбасс» в матче мужской Суперлиги
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Московское «Динамо» обыграло команду «Кузбасс» из Кемерова в матче 4-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:22, 25:23, 25:27, 24:26, 19:17).

Суперлига — предварительный этап (м) . 4-й тур
30 октября 2026, пятница. 15:00 МСК
Кузбасс
Кемерово
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Кузбасс: Коваликов, Бурмистров, Томм, Тихонов, Клюпа, Ионов, Мухлиас, Филиппов, Павлович, Нагаец, Морозов, Коченов, Юльмухаметов, Напольских
Динамо М: Власов, Панков, Литвиненко, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Падо, Волков, Тюшкевич, Сёмышев

В следующем туре «Динамо» встретится с ещё одной московской командой МГТУ. «Кузбасс» сыграет с клубом «Ярославич» из Ярославля. Матчи состоятся 4 ноября.

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одной встрече с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего победителя Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».

Календарь мужской Суперлиги-2026/2027
Сетка мужской Суперлиги-2026/2027
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