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Оренбуржье Оренбург — Локомотив Новосибирск, результат матча 30 октября 2026, счёт 1:3, мужская Суперлига

Новосибирский «Локомотив» одолел «Оренбуржье» в матче мужской Суперлиги
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Мужская волейбольная команда «Локомотив» из Новосибирска одержала победу над клубом «Оренбуржье» из Оренбурга в матче 2-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:19, 25:19).

Суперлига — предварительный этап (м) . 4-й тур
30 октября 2026, пятница. 16:00 МСК
Оренбуржье
Оренбург
Окончен
1 : 3
Локомотив
Новосибирск
Оренбуржье: Антонов, Александров, Лаптев, Рудич, Чукин, Юцевич, Убипарип, Свентицкис, Максименко, Морозов, Купряшкин, Ткаченко, Зубов, Кудряшов
Локомотив: Кречетов, Мелкозеров, Воронков, Якутин, Гуляев, Вишняков, Шахбанмирзаев, Де Чекко, Лызик, Казаченков, Черейский, Курбанов, Костадинов, Кривитченко

В следующем туре новосибирская команда сыграет с «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. «Оренбуржье» сразится с клубом «Факел Ямал» из Нового Уренгоя.

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одной встрече с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего победителя Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».