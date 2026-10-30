Новосибирский «Локомотив» одолел «Оренбуржье» в матче мужской Суперлиги

Мужская волейбольная команда «Локомотив» из Новосибирска одержала победу над клубом «Оренбуржье» из Оренбурга в матче 2-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:19, 25:19).

В следующем туре новосибирская команда сыграет с «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. «Оренбуржье» сразится с клубом «Факел Ямал» из Нового Уренгоя.

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одной встрече с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего победителя Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».