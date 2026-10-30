Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу на 30 октября

Сегодня, 30 октября, продолжился розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд мужской Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, мужчины. Предварительный этап, 4-й тур. Результаты 30 октября:

«Кузбасс» Кемерово — «Динамо» Москва — 2:3 (22:25, 23:25, 27:25, 26:24, 17:19);

«Оренбуржье» Оренбург — «Локомотив» Новосибирск — 1:3 (25:22, 21:25, 19:25, 19:25);

«Динамо-Урал» Уфа — «Газпром-Югра» Сургут — 3:2 (23:25, 23:25, 25:17, 25:23, 15:10).

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Действующим победителем Суперлиги является московское «Динамо».