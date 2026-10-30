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Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 30 октября

Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 30 октября
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Сегодня, 30 октября, продолжился предварительный этап Суперлиги-2026/2027 по волейболу среди женщин. В рамках игрового дня состоялись два матча 5-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, женщины. 5-й тур. Результаты встреч 30 октября:

«Енисей» Красноярск — «Заречье-Одинцово» Московская область — 2:3 (21:25, 25:23, 25:21, 15:25, 11:15);

«Динамо-Метар» Челябинск — «Минчанка» Минск — 3:1 (26:28, 25:16, 25:19, 25:18).

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.

Календарь женской Суперлиги-2026/2027
Турнирная таблица женской Суперлиги-2026/2027
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