Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 31 октября

Сегодня, 31 октября, продолжится розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд мужской Суперлиги. В рамках игрового дня состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на субботу.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, мужчины. Предварительный этап, 4-й тур. Расписание на 31 октября (время московское):

16:00. «Зенит» Санкт-Петербург – «Факел Ямал» Новый Уренгой;

17:00. «Ярославич» Ярославль – «Белогорье» Белгород;

17:30. «Нова» Новокуйбышевск – «Зенит-Казань».

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Действующим победителем Суперлиги является московское «Динамо».