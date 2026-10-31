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Мария Фролова перешла из казахстанского «Жетысу» в красноярский «Енисей»

Мария Фролова перешла из казахстанского «Жетысу» в красноярский «Енисей»
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Волейболистка Мария Фролова, выступающая на позиции доигровщицы, перешла в «Енисей». Прошлый сезон она провела в казахстанском клубе «Жетысу». О трансфере сообщает официальный телеграм-канал команды из Красноярска.

39-летняя Фролова провела в «Енисее» 11 сезонов. За это время спортсменка была капитаном команды и завоёвывала бронзу чемпионата России. В казахстанском клубе Фролова стала чемпионкой страны, а также получила звание MVP сезона.

Красноярский «Енисей» занимает шестое место в турнирной таблице. За пять игр предварительного этапа женской Суперлиги по волейболу – 2026/2027 команда заработала семь очков.

Календарь женской Суперлиги
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Новости. Волейбол
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