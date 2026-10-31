Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 31 октября

Сегодня, 31 октября, продолжится розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд женской Суперлиги. В рамках игрового дня состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на субботу.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, женщины. Предварительный этап, Пятый тур. Расписание на 31 октября (время московское):

16:00. «Протон» Саратов – «Динамо» Краснодар;

19:00. «Локомотив» Калининградская область – «Корабелка» Санкт-Петербург.

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.