«Зенит» из Санкт-Петербурга одолел «Факел Ямал» в матче мужской Суперлиги

Мужская волейбольная команда «Зенит» из Санкт-Петербурга в пяти партиях обыграла «Факел Ямал» из Нового Уренгоя в матче 4-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:2 (23:25, 25:20, 22:25, 25:19, 15:10).

В следующем туре «Зенит» сыграет с командой «Газпром-Югра» из Сургута. «Факел Ямал» встретится с оренбургским клубом «Оренбуржье». Оба матча пройдут 4 ноября.

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одной встрече с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего победителя Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».