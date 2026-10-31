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Зенит Санкт-Петербург — Факел Ямал Новый Уренгой, результат матча 31 октября 2026, счёт 3:2, мужская Суперлига

«Зенит» из Санкт-Петербурга одолел «Факел Ямал» в матче мужской Суперлиги
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Мужская волейбольная команда «Зенит» из Санкт-Петербурга в пяти партиях обыграла «Факел Ямал» из Нового Уренгоя в матче 4-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:2 (23:25, 25:20, 22:25, 25:19, 15:10).

Суперлига — предварительный этап (м) . 4-й тур
31 октября 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Факел Ямал
Новый Уренгой
Зенит СПб: Бабкевич, Дикарев, Коленковский, Вольвич, Шишкин, Динейкин, Бочаров, Покояков, Пакшин, Новиков, Сиденко, Кротков, Эррера, Кобзарь
Факел Ямал: Казаринов, Юринский, Бехтерев, Квочко, Березко, Иванов, Тарасенко, Крот, Быстров, Сидоренко, Казбанов, Эннс, Пипуныров, Енин

В следующем туре «Зенит» сыграет с командой «Газпром-Югра» из Сургута. «Факел Ямал» встретится с оренбургским клубом «Оренбуржье». Оба матча пройдут 4 ноября.

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одной встрече с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего победителя Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».

Календарь мужской Суперлиги-2026/2027
Турнирная таблица мужской Суперлиги-2026/2027
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