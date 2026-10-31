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НОВА Новокуйбышевск — Зенит-Казань, результат матча 31 октября 2026, счет 0:3, мужская Суперлига

«Зенит-Казань» уверенно обыграл команду «Нова» в матче мужской Суперлиги
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Мужская волейбольная команда «Зенит-Казань» обыграла клуб «Нова» из Новокуйбышевска в матче 4-го тура мужской Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:23, 25:21).

Суперлига — предварительный этап (м) . 4-й тур
31 октября 2026, суббота. 17:30 МСК
НОВА
Новокуйбышевск
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
НОВА: Съемщиков, Авдоченко, Лобызенко, Рыков, Паламар, Йовович, Сабанов, Савостьянов, Янутов, Романс, Капшук, Коротаев, Сафонов, Никитин, Шишулин, Полочанин, Борило, Машулович, Аршинов
Зенит-Казань: Красильников, Бехтерев, Абаев, Лабинский, Давыскиба, Романовский, Шелепа, Кононов, Фёдоров, Капранов, Михайлов, Вышников, Куркаев, Хлякин, Голубев

В следующем туре казанский «Зенит» сыграет с красноярским «Енисеем». «Нова» встретится с «Горьким» из Нижнего Новгорода. Оба матча состоятся в среду, 4 ноября.

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одной встрече с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего победителя Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».

Календарь мужской Суперлиги-2026/2027
Турнирная таблица мужской Суперлиги-2026/2027
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