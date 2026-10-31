«Зенит-Казань» уверенно обыграл команду «Нова» в матче мужской Суперлиги

Мужская волейбольная команда «Зенит-Казань» обыграла клуб «Нова» из Новокуйбышевска в матче 4-го тура мужской Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:23, 25:21).

В следующем туре казанский «Зенит» сыграет с красноярским «Енисеем». «Нова» встретится с «Горьким» из Нижнего Новгорода. Оба матча состоятся в среду, 4 ноября.

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одной встрече с каждым соперником дома и в гостях. Звание действующего победителя Суперлиги принадлежит московскому «Динамо».