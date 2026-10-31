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Локомотив Калининград — Корабелка Санкт-Петербург, результат матча 31 октября 2026, счет 0:3, женская Суперлига

«Корабелка» уверенно обыграла калининградский «Локомотив» в матче женской Суперлиги
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Женская волейбольная команда «Корабелка» из Санкт-Петербурга обыграла калининградский клуб «Локомотив» в матче 5-го тура предварительного этапа женской Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:17, 25:20).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 5-й тур
31 октября 2026, суббота. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
0 : 3
Корабелка
Санкт-Петербург
Локомотив К: Костюкевич, Киселёва, Хлебникова, Беликова, Насименто, Капустина, Пирайнен, Державина, Купреева, Тинникова, Капралова, Погорельченко, Ларина, Карасёва
Корабелка: Суворова, Нестерова, Исакова, Захарова, Филиппова, Халецкая, Черняева, Миркович, Филиштинская, Муранова, Боброва, Фитисова, Рейес

В следующем туре «Корабелка» сразится с минской командой «Минчанка». Встреча состоится 7 ноября. Калининградские волейболистки сыграют с «Динамо-Ак Барс» из Казани 8 ноября.

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.