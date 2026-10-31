«Корабелка» уверенно обыграла калининградский «Локомотив» в матче женской Суперлиги

Женская волейбольная команда «Корабелка» из Санкт-Петербурга обыграла калининградский клуб «Локомотив» в матче 5-го тура предварительного этапа женской Суперлиги-2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:17, 25:20).

В следующем туре «Корабелка» сразится с минской командой «Минчанка». Встреча состоится 7 ноября. Калининградские волейболистки сыграют с «Динамо-Ак Барс» из Казани 8 ноября.

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.