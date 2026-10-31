Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу на 31 октября

Сегодня, 31 октября, продолжился розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд мужской Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, мужчины. Предварительный этап, 4-й тур. Результаты 31 октября:

«Зенит» Санкт-Петербург — «Факел Ямал» Новый Уренгой — 3:2 (23:25, 25:20, 22:25, 25:19, 15:10).

«Ярославич» Ярославль — «Белогорье» Белгород — 2:3 (25:21, 16:25, 27:25, 19:25, 12:15).

«Нова» Новокуйбышевск — «Зенит-Казань» Казань — 0:3 (22:25, 23:25, 21:25).

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Действующим победителем Суперлиги является московское «Динамо».