Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 31 октября

Сегодня, 31 октября, продолжился предварительный этап Суперлиги-2026/2027 по волейболу среди женщин. В рамках игрового дня состоялись два матча 5-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, женщины. 5-й тур. Результаты встреч 31 октября:

«Протон» Саратов — «Динамо» Краснодар — 0:3 (21:25, 16:25, 24:26).

«Локомотив» Калининград — «Корабелка» Санкт-Петербург — 0:3 (17:25, 17:25, 19:25).

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.