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«Команда отдаётся всем сердцем». Главный тренер «Кузбасса» — о встрече с «Динамо» Москва

«Команда отдаётся всем сердцем». Главный тренер «Кузбасса» — о встрече с «Динамо» Москва
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Главный тренер «Кузбасса» Юрий Зинько прокомментировал поражение своей команды на тай-брейке в матче с московским «Динамо» в 4-м туре мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 2:3 (22:25, 23:25, 27:25, 26:24, 17:19).

Суперлига — предварительный этап (м) . 4-й тур
30 октября 2026, пятница. 15:00 МСК
Кузбасс
Кемерово
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Кузбасс: Коваликов, Бурмистров, Томм, Тихонов, Клюпа, Ионов, Мухлиас, Филиппов, Павлович, Нагаец, Морозов, Коченов, Юльмухаметов, Напольских
Динамо М: Власов, Панков, Литвиненко, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Падо, Волков, Тюшкевич, Сёмышев

«Очередной сюжетный матч произошёл. Если смотреть объективно, я очень доволен тем, что у нас очень работоспособная команда. Коллектив, который может вытаскивать игры, которые складываются не в нашу пользу.

В третьей партии не остановились, пошли дальше, отыграли четвёртую. Пятая партия на загляденье для зрителей. Поэтому то, что в третьем сете не остановились, и то, что команда отдаётся всем сердцем, отдаёт все труды там, я им очень благодарен. Конечно, для зрителей это прекрасно, но, когда ты имеешь шанс, его надо брать, неважно, насколько хватает опыта, неважно, кто каким составом и как долго играет.

Да, мы все пр