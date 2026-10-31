«Команда отдаётся всем сердцем». Главный тренер «Кузбасса» — о встрече с «Динамо» Москва

Главный тренер «Кузбасса» Юрий Зинько прокомментировал поражение своей команды на тай-брейке в матче с московским «Динамо» в 4-м туре мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 2:3 (22:25, 23:25, 27:25, 26:24, 17:19).

«Очередной сюжетный матч произошёл. Если смотреть объективно, я очень доволен тем, что у нас очень работоспособная команда. Коллектив, который может вытаскивать игры, которые складываются не в нашу пользу.

В третьей партии не остановились, пошли дальше, отыграли четвёртую. Пятая партия на загляденье для зрителей. Поэтому то, что в третьем сете не остановились, и то, что команда отдаётся всем сердцем, отдаёт все труды там, я им очень благодарен. Конечно, для зрителей это прекрасно, но, когда ты имеешь шанс, его надо брать, неважно, насколько хватает опыта, неважно, кто каким составом и как долго играет.

Да, мы все пр