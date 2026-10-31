«Этого нельзя допускать». Константинов — об игре «Локомотива» с «Оренбуржьем»

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал победу своей команды в матче с «Оренбуржьем» в 4-м туре мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:19, 25:19).

«Мы наладили съём после первой партии. Не понравилось огромное количество брака и упущенные возможности в доигровке, причём с идеально принятым мячом, обработанным в защите. Мы не забили за две партии, наверное, 10 брейков в идеальных ситуациях. Этого нельзя допускать.

Поэтому я могу сказа