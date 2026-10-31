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«Этого нельзя допускать». Константинов — об игре «Локомотива» с «Оренбуржьем»

«Этого нельзя допускать». Константинов — об игре «Локомотива» с «Оренбуржьем»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал победу своей команды в матче с «Оренбуржьем» в 4-м туре мужской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:19, 25:19).

Суперлига — предварительный этап (м) . 4-й тур
30 октября 2026, пятница. 16:00 МСК
Оренбуржье
Оренбург
Окончен
1 : 3
Локомотив
Новосибирск
Оренбуржье: Антонов, Александров, Лаптев, Рудич, Чукин, Юцевич, Убипарип, Свентицкис, Максименко, Морозов, Купряшкин, Ткаченко, Зубов, Кудряшов
Локомотив: Кречетов, Мелкозеров, Воронков, Якутин, Гуляев, Вишняков, Шахбанмирзаев, Де Чекко, Лызик, Казаченков, Черейский, Курбанов, Костадинов, Кривитченко

«Мы наладили съём после первой партии. Не понравилось огромное количество брака и упущенные возможности в доигровке, причём с идеально принятым мячом, обработанным в защите. Мы не забили за две партии, наверное, 10 брейков в идеальных ситуациях. Этого нельзя допускать.

Поэтому я могу сказа