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Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 1 ноября

Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 1 ноября
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Сегодня, 1 ноября, продолжится розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд мужской Суперлиги. В рамках игрового дня состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на воскресенье.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, мужчины. Предварительный этап, 4-й тур. Расписание на 1 ноября (время московское):

16:00. МГТУ Москва – «Енисей» Красноярск.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Действующим победителем Суперлиги является московское «Динамо».

Календарь мужской Суперлиги
Турнирная таблица мужской Суперлиги
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