«Это решающий момент». Воронков — о поражении «Локомотива» в матче с «Корабелкой»

Главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков прокомментировал поражение своей команды со счётом 0:3 (17:25, 17:25, 19:25) в матче с петербургской «Корабелкой» в рамках 5-го тура женской Суперлиги.

«Мы допустили непоправимое количество ошибок. В первую очередь в атаке. Мы ошибались в два раза больше, чем команда соперника. И, естественно, набирать очки нечем. Да, мы рисковали, где-то получалось у нас отработать хорошо на подаче, где-то нас выбили, потому что и мы выбили команду противника на приёме. То же самое делали они в отношении нас. Но атаку мы провалили. Это решающий момент.

Мы обязательно проанализируем эту ситуацию. Команде надо работать осознанно, выходить на площадку и биться. Биться за «Локомотив», биться за регион. От лица команды скажу: мы извиняемся за ту игру, которую мы сегодня показали. Зрители не заслуживают такой игры. Мы знаем, что за нами стоит регион и самые лучшие болельщики в России. Мы обязаны ради них играть лучше. И приложим все силы, чтобы это сделать», – приводит слова Воронкова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.