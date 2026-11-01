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«Это решающий момент». Воронков — о поражении «Локомотива» в матче с «Корабелкой»

«Это решающий момент». Воронков — о поражении «Локомотива» в матче с «Корабелкой»
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Главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков прокомментировал поражение своей команды со счётом 0:3 (17:25, 17:25, 19:25) в матче с петербургской «Корабелкой» в рамках 5-го тура женской Суперлиги.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 5-й тур
31 октября 2026, суббота. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
0 : 3
Корабелка
Санкт-Петербург
Локомотив К: Костюкевич, Киселёва, Хлебникова, Беликова, Насименто, Капустина, Пирайнен, Державина, Купреева, Тинникова, Капралова, Погорельченко, Ларина, Карасёва
Корабелка: Суворова, Нестерова, Исакова, Захарова, Филиппова, Халецкая, Черняева, Миркович, Филиштинская, Муранова, Боброва, Фитисова, Рейес

«Мы допустили непоправимое количество ошибок. В первую очередь в атаке. Мы ошибались в два раза больше, чем команда соперника. И, естественно, набирать очки нечем. Да, мы рисковали, где-то получалось у нас отработать хорошо на подаче, где-то нас выбили, потому что и мы выбили команду противника на приёме. То же самое делали они в отношении нас. Но атаку мы провалили. Это решающий момент.

Мы обязательно проанализируем эту ситуацию. Команде надо работать осознанно, выходить на площадку и биться. Биться за «Локомотив», биться за регион. От лица команды скажу: мы извиняемся за ту игру, которую мы сегодня показали. Зрители не заслуживают такой игры. Мы знаем, что за нами стоит регион и самые лучшие болельщики в России. Мы обязаны ради них играть лучше. И приложим все силы, чтобы это сделать», – приводит слова Воронкова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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