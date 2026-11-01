Главный тренер «Корабелки» объяснил, как команда победила «Локомотив» со счётом 3:0
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Главный тренер «Корабелки» Александр Климкин объяснил, как его команде удалось одержать победу над «Локомотивом» со счётом 3:0 (25:17, 25:17, 25:19) в рамках 5-го тура женской Суперлиги.
Суперлига — предварительный этап (ж) . 5-й тур
31 октября 2026, суббота. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
0 : 3
Корабелка
Санкт-Петербург
Локомотив К: Костюкевич, Киселёва, Хлебникова, Беликова, Насименто, Капустина, Пирайнен, Державина, Купреева, Тинникова, Капралова, Погорельченко, Ларина, Карасёва
Корабелка: Суворова, Нестерова, Исакова, Захарова, Филиппова, Халецкая, Черняева, Миркович, Филиштинская, Муранова, Боброва, Фитисова, Рейес
«Мы хорошо подавали на протяжении всей игры, но и у соперниц летела подача – у нас были сложности на приёме. Но спасибо нашим девчонкам, настрой был запредельный. Все игроки были максимально заряжены — и те, кто был на площадке, и те, кто был в «квадрате» и выходил на замену. При этом мы не так много ошибались.
Перед игрой я сказал девочкам, что важно самим сыграть чисто. И мы смогли это сделать. Я доволен тем, как мы настроились на матч и как его провели», – приводит слова Климкина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.
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