«Ленинградка» обыграла московское «Динамо» в матче 5-го тура женской Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Ленинградка» из Санкт-Петербурга одолел московское «Динамо» в матче 5-го тура предварительного этапа женской Суперлиги — 2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:14).

Следующим соперником «Ленинградки» станет команда «Протон» из Саратова, они сыграют 6 ноября. Московское «Динамо» встретится с «Тулицей» из Тульской области 7 ноября.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.