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Динамо Москва — Ленинградка Санкт-Петербург: результат матча 1 ноября 2026, счёт 0:3, 5-й тур женской Суперлиги

«Ленинградка» обыграла московское «Динамо» в матче 5-го тура женской Суперлиги
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Женский волейбольный клуб «Ленинградка» из Санкт-Петербурга одолел московское «Динамо» в матче 5-го тура предварительного этапа женской Суперлиги — 2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:14).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 5-й тур
01 ноября 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 3
Ленинградка
Санкт-Петербург
Динамо М: Маршавина, Юникова, Чернова, Енина, Егоровцева, Малишевская, Ковалёва, Бровкина, Гатина, Сикачёва, Шевчук, Масалева, Столбова, Синицына
Ленинградка: Любушкина, Юрьева, Мишагина, Лялина, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Соболева, Шубина, Булгакова, Геращенкова, Озерова, Богданова

Следующим соперником «Ленинградки» станет команда «Протон» из Саратова, они сыграют 6 ноября. Московское «Динамо» встретится с «Тулицей» из Тульской области 7 ноября.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.