«Динамо-Ак Барс» одолело «Уралочку-НТМК» в матче 5-го тура женской Суперлиги

Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани одолел «Уралочку-НТМК» из Свердловской области в матче 5-го тура предварительного этапа женской Суперлиги — 2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:1 (17:25, 25:20, 25:23, 25:12).

В матче 6-го тура «Динамо-Ак Барс» встретится с «Локомотивом» из Калининградской области. «Уралочка-НТМК» сразится с «Омичкой». Встречи пройдут 8 ноября.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.