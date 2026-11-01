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Динамо-Ак Барс — Уралочка-НТМК: результат матча 1 ноября 2026, счёт 3:1, 5-й тур женской Суперлиги

«Динамо-Ак Барс» одолело «Уралочку-НТМК» в матче 5-го тура женской Суперлиги
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Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани одолел «Уралочку-НТМК» из Свердловской области в матче 5-го тура предварительного этапа женской Суперлиги — 2026/2027. Встреча завершилась со счётом 3:1 (17:25, 25:20, 25:23, 25:12).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 5-й тур
01 ноября 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Динамо-Ак Барс: Милина Рахматуллина, Матвеева, Трофимова, Зайцева, Светник, Бибина, Ануфриенко, Кудряшова, Давыскиба, Реброва, Смирнова, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Уралочка-НТМК: Цветкович, Мусиенко, Фалей, Сорокина, Джиоева, Касаткина, Кузьмина, Трухина, Никитина, Вербицкая, Тица, Швыдкая, Протопопова

В матче 6-го тура «Динамо-Ак Барс» встретится с «Локомотивом» из Калининградской области. «Уралочка-НТМК» сразится с «Омичкой». Встречи пройдут 8 ноября.

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.

Календарь Суперлиги (ж)
Турнирная таблица Суперлиги (ж)
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