Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 1 ноября

Сегодня, 1 ноября, продолжился розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд мужской Суперлиги. В рамках игрового дня состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом сегодняшней встречи.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, мужчины. Предварительный этап, 4-й тур. Результаты 1 ноября:

МГТУ Москва – «Енисей» Красноярск — 1:3 (25:23, 17:25, 18:25, 16:25).

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Действующим победителем Суперлиги является московское «Динамо».