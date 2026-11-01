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Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 1 ноября

Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 1 ноября
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Сегодня, 1 ноября, продолжился розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд мужской Суперлиги. В рамках игрового дня состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом сегодняшней встречи.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, мужчины. Предварительный этап, 4-й тур. Результаты 1 ноября:

  • МГТУ Москва – «Енисей» Красноярск — 1:3 (25:23, 17:25, 18:25, 16:25).

Чемпионат России состоит из двух этапов – предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга – по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Действующим победителем Суперлиги является московское «Динамо».

Календарь Суперлиги (м)
Турнирная таблица Суперлиги (м)
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Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 1 ноября
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