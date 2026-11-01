Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 1 ноября

Сегодня, 1 ноября, продолжился розыгрыш предварительного этапа чемпионата России по волейболу — 2026/2027 среди команд женской Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сегодняшних встреч.

Волейбол. Суперлига-2026/2027, женщины. Предварительный этап, 5-й тур. Результаты 1 ноября:

«Омичка» Омск – «Тулица» Тульская область — 2:3 (20:25, 25:17, 22:25, 25:21, 13:15);

«Динамо» Москва – «Ленинградка» Санкт-Петербург — 0:3 (23:25, 22:25, 14:25);

«Динамо-Ак Барс» Казань – «Уралочка-НТМК» Свердловская область — 3:1 (17:25, 25:20, 25:23, 25:12).

Чемпионат России состоит из двух этапов — предварительного и плей-офф. В регулярном сезоне команды сыграют по схеме в два круга — по одному матчу с каждым соперником дома и в гостях. Этот раунд стартовал 3 октября и завершится 15 марта.